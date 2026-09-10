Costas recupera soldados para enfrentar a Guaraní El DT azulgrana podrá contar con más jugadores para el juego de este sábado ante el legendario, recuperando a algunos lesionados.

Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, acaba de recuperar a algunos de los jugadores del plantel azulgrana que se habían lesionado durante el último tiempo, por lo que podrá contar con ellos para el partido clave del próximo sábado ante Guaraní, el cual será en el Defensores del Chaco a las 16:00.

Los jugadores recuperados son los mediocampistas Robert Piris Da Motta y Mateo Klimowicz, quienes superaron las lesiones musculares y ya trabajaron con el plantel principal del Ciclón, siendo opciones para medir al Aurinegro.

Estos no son los primeros integrantes del plantel que Costas ha recuperado en los pasados días, ya que otros como Alexis Cañete y César Bobadilla tuvieron minutos en el juego pasado ante Nacional, en el que el Ciclón venció por 1-0 en La Nueva Olla.

Los que seguirán sin poder jugar son los atacantes Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe, quienes vienen trabajando de forma diferenciada. En tanto, Blas Riveros se perfila como titular en lugar de Guillermo Benítez.

El Ciclón va por su tercera victoria al hilo en el campeonato, teniendo en cuenta que desde que asumió Costas, el Azulgrana se mantiene invicto, con un empate y dos victorias.