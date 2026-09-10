El BCP aclara que los billetes pyahu no van a cambiar de cara hína Desde el Banco Central del Paraguay salieron al cruce sobre unas imágenes que andan circulando por las redes sociales sobre lo que serán los nuevo bi…

El Banco Central salió a aclarar que el billete nuevo se dará a conocer e 5 de octubre.

Desde el Banco Central del Paraguay salieron al cruce sobre unas imágenes que andan circulando por las redes sociales sobre lo que serán los nuevo billetes que estarán en circulación en un tiempito más. O sea, que habrá nuevos billetes, es cierto, pero no con los diseños que se anduvieron divulgando.

Por eso, el BCO sacó un informe donde especifica que estos dibujos “no corresponden a los diseños oficiales que serán presentados por la institución”.

Los diseños de la nueva familia de billetes serán dados a conocer oficialmente el próximo 5 de octubre del corriente, en el marco de una presentación institucional y, posteriormente, estarán disponibles en los canales oficiales de la banca matriz, incluyendo su sitio web y redes sociales.

En ese sentido, el Banco Central del Paraguay exhorta a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de sus canales oficiales y a no difundir contenidos cuya autenticidad no haya sido confirmada por la institución.

El Banco Central del Paraguay reitera su compromiso con la provisión de información oportuna, transparente y verificada sobre el proceso de incorporación de la nueva familia de billetes del guaraní.