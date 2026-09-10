El guaraní se renueva, billetes tendrán nuevo diseño El guaraní paraguayo se prepara para un importante cambio. El Banco Central del Paraguay (BCP) presentará una nueva imagen para los billetes, con dis…

El guaraní paraguayo se prepara para un importante cambio. El Banco Central del Paraguay (BCP) presentará una nueva imagen para los billetes, con diseños que buscarán representar mejor la cultura, la historia y la biodiversidad del país. La iniciativa comenzó a trabajarse en 2023 y contó con la participación de historiadores, biólogos y referentes de la cultura, además de experiencias tomadas de otros bancos centrales.

Los nuevos billetes tendrán imágenes y elementos relacionados con animales, plantas y hechos importantes de la historia paraguaya, buscando reforzar al guaraní como símbolo de la identidad y soberanía nacional. También se prevén mejoras para facilitar su uso a personas con dificultades visuales, además de nuevas medidas de seguridad para hacer más difícil su falsificación.

El cambio será histórico, ya que pasarán más de 60 años desde la última modificación estructural importante de los billetes. La presentación oficial está prevista para el lunes 5 de octubre, a las 14:30, en el Aula Magna del BCP, coincidiendo con los 83 años de vigencia del guaraní.