[VIDEO] ¿Por qué restringieron el último video de Mili Brítez? Se trata de la canción”Símbolo Sexual", que fue lanzado este fin de semana.

La cantante Mili Brítez lanzó un nuevo material musical en las diversas plataformas digitales pero tuvo algunos inconvenientes con la visualización por el nombre de la canción: “Símbolo Sexual”, palabra que está restringida o prohibida en muchos de los sitios digitales.

La artista comentó que ella había compartido el link en su estado pero varias personas le avisaron que no lo podían visualizar, especialmente en YouTube, entre ellas la mamá de la intérprete.

“Creo que la cagué con mi último lanzamiento y les voy a dar contexto porque en todas las redes sociales están preguntándome qué pasó, les voy a contar. La plataforma YouTube restringió mi último lanzamiento a muchas personas, recibimos muchísimos mensajes de mucha gente que me decía, ‘Mili, no encuentro el video’, entonces, ¿qué le decía yo a los fans? Yo les voy a dejar el link en mi Instagram, TikTok, en mi Facebook y de ahí directamente entren” tiró Mili en Instagram.

Upei dijo, “tal fue mi asombro de que mi propia mamá, que es mi fan número uno con papá, me dice, ‘Mili, no puedo entrar’, ¿qué? ¿cómo que no puedo entrar?

“El problema no se solucionó porque hasta ahora aparece esta imagen, ‘Este video no está disponible con el modo restringido habilitado’, o sea, no se puede ni escribiendo la palabra completa, ni entrando el link”.

Mili comentó avei que los lanzamientos musicales lo suelen lanzar generalmente los días viernes sí o sí. “En un fin de semana cuando lo lanzamos bien, nosotros ya cerramos orgánicamente 30.000 a 40.000 reproducciones y si no llegamos al top 1, rozando el llegamos al top 2 de YouTube siempre. ¿Y por qué la cagué? Porque en la portada y en el nombre dice la palabra símbolo sexual, era obvio”.

“Un video tan lindo que queda así perdido para nosotros, pero bueno, nosotros no nos ponemos a llorar. Ojo, el video sigue en YouTube, sigue en la plataforma, muchas personas pueden ver, pero no la mayoría”, gatilló finalmente la artísta.