En Marruecos dicen que la final del Mundial será en su país El Presidente de la Federación Marroquí aseguró que el partido decisivo de la próxima Copa del Mundo tendrá lugar en el gigantesco estadio que están construyendo.

En Marruecos afirman que final del próximo mundial se jugará en el estadio que están construyendo.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), y también figura política en plena campaña electoral en dicho país, afirmó que la final de la próxima Copa del Mundo tendrá lugar en el futuro Gran Estadio Hassan II, el cual sigue en construcción y que se espera tenga una capacidad de 115.000.

“La provincia de Benslimán (en la región marroquí de Casablanca) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia”, afirmó Lekjaa en una reunión electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) al que pertenece en Buznika, cerca de Rabat.

Cabe señalar que la FIFA no ha brindado aún ninguna información que revele las sedes para cada uno de los partidos, por lo que oficialmente no se sabe en cuál de los países organizadores se jugará la final de la Copa del Mundo del año 2030.

Este será organizado por Portugal, España y Marruecos, aunque los partidos inaugurales se jugarán en Paraguay, Argentina y Uruguay, en conmemoración por los 100 años del primer mundial jugado en la nación charrúa en 1930.

El Gran Estadio Hassan II, el cual está previsto inaugurarse para finales de 2027, es un recinto de 115.000 plazas que está llamado a ser el mayor del mundo por capacidad, y con el que Marruecos compite con el Santiago Bernabéu de Madrid para acoger la final del Mundial de 2030.