Estudiantes y Corinthians empatan en la ida de la Libertadores Este miércoles por la noche, Estudiantes de La Plata y Corinthians empataron 1-1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y dejaron todo para la revancha.

Estudiantes y Corinthians empataron en La Plata por la ida de la Libertadores.

El Estudiantes de La Plata argentino recibió al Corinthians de Brasil en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Ambos equipos terminaron igualando 1-1, por lo que han dejado toda la definición para el siguiente partido que se jugará en Sao Paulo.

El equipo local comenzó ganando el cotejo con un gol de Alexis Castro, pero Kaio César lo terminó igualando, con el marcador ya no modificándose desde este punto.

El vencedor de esta llave se medirá en semifinales al que gane la que enfrenta a Independiente del Valle con Flamengo, que este jueves disputarán la ida en Quito.