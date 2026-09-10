FIFA aclara situación de la sede de la final del próximo Mundial Desde la matriz del fútbol aclararon que la decisión sobre el partido decisivo del próximo mundial se tomará en su momento.

Esta semana, el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, quien además es un político importante en dicho país, afirmó que la final del Mundial del 2030 tendrá lugar en el nuevo estadio que están construyendo en la región marroquí de Casablanca. Ante esto, la FIFA tuvo que salir a aclarar la situación.

Este jueves un portavoz de la FIFA expresó a medios internacionales que, “tal y como comunicó” la entidad el pasado 5 de agosto, la decisión acerca de la final de la Copa del Mundo se tomará “en su debido momento”.

Hay que señalar que Lekjaa realizó sus declaraciones acerca del partido decisivo del Mundial durante un acto electoral. La disputa por el último cotejo de la Copa del Mundo se deberá disputar entre España, Portugal y Marruecos, los cuales organizarán en conjunto el torneo, pero con los partidos inaugurales realizándose en Paraguay, Argentina y Uruguay en conmemoración del centenario del primer mundial.