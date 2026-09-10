“Fredy Mercury” oho jeyma preso

¡Show de la irresponsabilidad! Apenas una semana le duró la buena suerte al conocido como “Freddie Mercury”, quien mandó a volar su arresto domiciliario. Jorge Daniel S., de 26 años, procesado por atracar dos estaciones de servicio en una sola noche, fue pescado en la calle como si nada en el Barrio San Marcos, de Limpio.

Agentes de la comisaría 9° de Limpio andaban haciendo su recorrido preventivo cuando divisaron al sujeto paseándose tranquipa por la vía pública. Al poner sus datos en el sistema, los uniformados saltaron de un susto al confirmar que el sospechoso debía estar encerradito bajo siete llaves en su vivienda.

La jueza Elsa Idoyaga le había regalado la medida alternativa hace siete días, pero la voz del “asaltante estrella” se apagó al toque cuando le encajaron las esposas. El sujeto fue llevado directo al calabozo policial y quedó nuevamente a disposición de la Justicia, donde difícilmente vuelva a conseguir otro “pase libre”.