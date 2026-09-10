Garroteada viral termina con sospechosos en la mira Ocurrió en el barrio Sagrada Familia de Encarnación.

Un video tremendo que corrió como reguero de pólvora en las redes sociales dejó al descubierto un salvaje ataque en pleno barrio Sagrada Familia de Encarnación. En el material se ve a un pobre hombre tirado en el suelo, identificado como Ariel F. R., recibiendo una lluvia de piñas, patadas y hasta zapatillazos.

Los agentes de la comisaría 2° no se quedaron de brazos cruzados y, tras mover sus fichas e investigar a fondo, lograron identificar a los supuestos agresores. Se trataría de Derlis C. R. (30), pillado en el video con remera verde, y Jimi Damián R. V. (24), quien vestía una musculosa negra.

A pesar de que el agredido aún no presentó la denuncia formal, la policía ya tiene a los sospechosos bien fichados y continúa la investigación para aclarar el feroz incidente.