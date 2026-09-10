“Hasta dónde nos dé la nafta” El “Gallo Norteño” recibe esta noche a Libertad en chute purete entre líder y escolta. “Nosotros soñamos con salir campeones”, he’i en la previa Ángel Aguilera, delantero del “2” de Mayo.

Ángel Aguilera, ofensivo del puntero, palpitó lo que va a ser el duelo trascendental de esta noche contra el Guma en “Río Parapití”, desde las 18:30. El pelotero surgido en el Ciclón avei dejó en claro los objetivos del “Gallo Norteño” y remarcó en dónde estaría hína la clave en el encuentro hendy.

“Creo que la clave puede estar en el mediocampo, va a ser muy luchado ahí, creo que el que se haga cargo del balón puede llegar a marcar las pautas del partido, de por ahí manejar el juego y tener las mejores chances”, tiró en charla con Crónica.

En cuanto a si va a ir definiendo el torneo, expresó que “yo creo que falta mucho todavía, la verdad que es un partido muy importante entre puntero y escolta, nosotros estamos preparados, sabemos que va a ser difícil por la calidad de jugadores que ellos tienen, pero creo que somos capaces de conseguir los tres puntos”, agregó.

Acerca del anhelo de conseguir un título, he’i que “nosotros soñamos con salir campeones, el grupo en ese sentido está muy fuerte, creo que si seguimos con este ritmo podemos lograr el objetivo que es salir campeones como dije, tenemos todas las herramientas necesarias, vamos a pelear hasta donde nos dé la nafta”, explicó.

Sobre cómo vivió su primer tanto en primera contra San Lorenzo la jornada pasada, mencionó que “en el momento del gol me acordé de mi familia, mi novia, que son las personas que siempre me apoyan. Fue algo muy importante para mí porque fue mi primer gol en la Liga como se dice, ya que por Copa ya pude convertir y era algo pendiente que tenía desde el año pasado y gracias a Dios pude sacarme esa espinita”, sostuvo.

La ilusión de la gente

“Te tiran la buena vibra y ellos están confiados en que nosotros vamos a salir a buscar los 3 puntos contra Libertad. También cuando vamos a la capital, cada vez va más gente a los estadios y eso es muy importante para nosotros”, siguió.

“Es muy lindo el cariño que te brinda la gente del interior, se siente distinta, ojalá este viernes se hagan presentes nuevamente, ya que todos juntos estamos detrás del mismo objetivo”, culminó.