Hugo Javier está estable y le redujeron la sedación El exgobernador Hugo Javier González continúa estable y los médicos del Hospital Nacional de Itauguá ya comenzaron a bajar de forma lenta y controlad…

El exgobernador Hugo Javier González continúa estable y los médicos del Hospital Nacional de Itauguá ya comenzaron a bajar de forma lenta y controlada la sedación. El paciente todavía no despertó y sigue conectado a un respirador, según informó el director del hospital, doctor José Espínola.

Hugo Javier fue diagnosticado con meningitis bacteriana y además presenta un trauma craneoencefálico, luego del golpe que sufrió el pasado 6 de septiembre mientras estaba en su celda de la Penitenciaría Esperanza.

Los médicos están reduciendo poco a poco los medicamentos que lo mantienen sedado, mientras continúan observando su evolución. Por ahora, la situación sigue siendo delicada, pero sus signos vitales se mantienen estables y el equipo médico continúa siguiendo de cerca su estado.