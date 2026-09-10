Ka’ure le clavó a un péndex de 16 años Tras el crimen enterró el kyse de 35 centímetros que había utlizado.

Momento en que el victimario y la víctima llegaban a la granja.

Una verdadera tragedia sacudió a la tranquilidad del departamento de Caaguazú tras hallarse el cadáver de un jovencito en una granja. El finado fue identificado como Osvaldo Ramón Paredes Sanabria, de tan solo 16 años, quien amaneció sin signos de vida y tirado en el patio.

La víctima presentaba una profunda estocada en el lado izquierdo del pecho que le causó un sangrado fatal según el forense. Como principal sospechoso del salvaje crimen cayó Ramón Trinidad Cabaña Brítez, de 60 años, un sujeto con arriero antecedente por homicidio.

El karai intentó hacerse el desentendido y se escondió en la pieza de una casa ajena a unos 500 metros del lugar del sangriento hecho. El dueño de la vivienda le abrió la puerta a los agentes de la Policía para que puedan atrapar y ponerle las esposas al peligroso septuagenario.

El kyse utilizado para el crimen.

Cámaras de seguridad mostraron que ambos ingresaron juntos a la granja cerca de las diez de la noche para tomar unas bebidas alcohólicas. Tras ser acorralado por los uniformados, el supuesto asesino cantó todo y confesó que enterró el arma del delito detrás de la propiedad.

La Policía desenterró un enorme cuchillo de 35 centímetros con mango de madera que quedó incautado como evidencia clave para la Fiscalía. El cuerpo del inocente muchacho fue entregado a sus desconsolados familiares mientras el criminal aguarda tras las rejas su merecida condena.