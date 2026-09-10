Mano derecha del “Número 2” se entregó para pagar su condena Tiene que ir preso por 10 años hína.

¡A la reja sin escalas! Se acabó el recreo para Miguel Ángel Robles, ex mano derecha del “Número 2” Hugo Javier, quien decidió entregarse para pagar su condena. El extitular de Gabinete de la Gobernación de Central cayó al Departamento de Judiciales en Trinidad para ponerse a disposición de la Justicia tras perder todas las jugadas.

El exadministrador ligó una pesada condena de 10 años de cárcel tras ser hallado culpable por el feroz tragadero de casi 4.800 millones de guaracas del Estado. El hombre andaba libre pero tenía que presentarse solito a la prisión; como se hizo el desentendido, el juez Carlos Mendoza no dudó y ejecutó la caución de tres inmuebles.

Con las propiedades rematadas por más de 4.700 millones, al imputado no le quedó otra opción que dar la cara y prepararse para pasar una larga temporada entre cuatro paredes.