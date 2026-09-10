Palmeiras vence por la mínima a Liga en la ida de la Libertadores El verdao derrotó al equipo ecuatoriano de local en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Copa, dejándolo vivo teniendo en cuenta que la revancha será en la altura de Quito.

Palmeiras derrotó por la mínima a la Liga de Quito y lo deja con vida para la revancha.

En la noche de este miércoles, Palmeiras recibió a Liga de Quito en el Allianz Parque de Sao Paulo, en partido de ida por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, y aunque logró vencer por 1-0 con un gol del argentino Agustín Giay, lo cierto es que dejó al equipo ecuatoriano con posibilidades de complicarle la clasificación en la revancha.

Resulta que esta se disputará en la altura de Quito, en donde el equipo local siempre se hace fuerte, por lo que la victoria del verdao no se considera del todo satisfactoria, ya que por la diferencia de jerarquía, se esperaba que pudiese vencer por una diferencia más abultada y así llegar con tranquilidad al partido de vuelta.

Cabe señalar que ambos equipos tendrán bajas importantes de cara al duelo definitivo del próximo miércoles, entre ellas la del propio capitán del Palmeiras, el paraguayo Gustavo Gómez, mientras que en la Liga no estará disponible el uruguayo Franco Allala, esto debido a una acumulación de tarjetas.