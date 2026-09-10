Para evitar un choque frontal, minibús termina en un pastizal Un minibús que transportaba a un grupo de docentes terminó fuera de la ruta y semivolcado esta mañana, luego de que el conductor perdiera el control …

Evitó un choque y terminó fuera de la ruta.

Un minibús que transportaba a un grupo de docentes terminó fuera de la ruta y semivolcado esta mañana, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en una curva.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00, en el km 93/300 de la Ruta PY03, en la zona de 25 de Diciembre.

Según relató el chofer, circulaba rumbo al sur cuando, al llegar a una curva, un automóvil habría realizado un adelantamiento indebido.

Para evitar un choque frontal, el conductor realizó una maniobra brusca, pero debido a que la ruta estaba mojada perdió el control del minibús Hyundai County, que terminó despistando y semivolcado en un pastizal.

Por fortuna, el conductor salió ileso. Los pasajeros fueron llevados a un puesto de salud de la zona y algunos fueron trasladados hasta el Hospital Distrital de San Estanislao para ser revisados.

De acuerdo con el reporte policial, no hubo personas con heridas de gravedad, pero el minibús quedó con importantes daños materiales.