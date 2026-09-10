Piden 18 años de cárcel para polis por la muerte de una pareja en CDE La Fiscalía va con todo en el juicio por la muerte de una pareja durante un procedimiento policial en Ciudad del Este y pidió hasta 18 años de cárcel…

La Fiscalía va con todo en el juicio por la muerte de una pareja durante un procedimiento policial en Ciudad del Este y pidió hasta 18 años de cárcel para varios agentes. El caso ocurrió el 19 de noviembre de 2022, en la zona del km 12 Acaray. Álex Ortiz y Gloria Espínola iban en un automóvil cuando quedaron en medio de un procedimiento policial que terminó a los tiros.

Álex murió tras el hecho. Gloria también resultó gravemente afectada, fue llevada a un hospital, pero posteriormente se confirmó su muerte. Durante el juicio, el Ministerio Público pidió 18 años de prisión para agentes de Investigación de Delitos, mientras que para los policías del GEO solicitó 10 años de cárcel.

Ahora les toca a los abogados defensores presentar sus argumentos. Después, el Tribunal de Sentencia tendrá la última palabra y deberá analizar las pruebas antes de decidir si los acusados son responsables y qué condena corresponde. A casi cuatro años de aquella tragedia, los familiares de la pareja siguen esperando que el caso llegue a una resolución judicial.