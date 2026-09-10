Piden no inventar cuentos y dejar trabajar a la Fiscalía “Nada está cerrado al 100%”, expresó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

La incertidumbre sobre la delicada situación de Hugo Javier González sigue al rojo vivo y las autoridades piden frenar la bola de rumores que corre en la calle. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, saltó al paso de las especulaciones y pidió con firmeza no andar adivinando ni cayendo en historias fantásticas sobre el exgobernador.

González permanece peleando por su vida en la terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá, mientras los investigadores buscan atar los cabos sueltos de lo que pasó entre cuatro paredes.

“Nada está cerrado al 100%”, tiró la autoridad, dejando en claro que no van a lanzar conclusiones apresuradas hasta que los fiscales aclaren todo el panorama. El ministro se mostró confiado en que el “Número 2” logre recuperarse pronto para que pueda dar su versión de los hechos cuando los médicos le den el alta.

Sobre la versión que suena fuerte sobre una supuesta garroteada por cuentas pendientes dentro del Penal, Nicora prefirió gambetear el tema y mantenerse al margen. Instó a guiarse únicamente por hechos reales y comprobables, asegurando además que no hubo ningún tipo de demora para auxiliar al preso al momento del incidente.

Aclaró que los custodios actuaron al toque y lo trasladaron de urgencia en un vehículo para no perder minutos valiosos esperando la llegada de una ambulancia.