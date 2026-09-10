Premio al mejor arquero: ¿por qué Vozinha si y Orlando Gill no? El arquero de Cabo Verde fue nominado al Premio al mejor portero del año por su actuación en el Mundial, mientras que Orlando Gill quedó fuera a pesar del espectacular desempeño que también tuvo.

Esta semana se conoció la lista de nominados al Premio Lev Yashin, de la revista France Football, al mejor arquero durante este año 2026, teniendo en cuenta ya lo ocurrido en el último Mundial.

La lista terminó dejando una controversia abierta entre dos de los arqueros más destacados del torneo ecuménico, siendo estos el paraguayo Orlando Gill, fundamental para la Albirroja durante el certamen, y el caboverdiano, Vozinha, también muy importante para el sorpresivo rendimiento de su selección.

Este último logró meterse entre los candidatos, mientras que Orlando quedó fuera de la nómina. Hay que decir que si bien es cierto que Cabo Verde hizo un Mundial extraordinario para lo que se esperaba, lo cierto es que Paraguay llegó más lejos, siendo eliminada una fase más tarde por una de las selecciones más fuertes, y antes dejando afuera a uno de los equipos más poderosos del mundo.

Gill fue fundamental para los sonoras victorias de la Albirroja sobre dos equipos europeos durante la Copa, siendo estos Turquía en la fase de grupos, y sobre todo Alemania en dieciseisavos de final, con Orlando siendo fundamental con sus tapadas durante el tiempo normal, el alargue y sobre todo durante los penales.

Las estadísticas de Vozinha de hecho son bastante parecidas, con este teniendo 18 salvadas, recibiendo 5 goles y manteniendo 2 vallas invictas, mientras que Orlando Gill tuvo 23 salvadas, recibió 6 goles y tuvo la misma cantidad de vallas invictas.