Reencuentro entre históricos de Sudáfrica 2010 y Horacio Cartes Los jugadores que consiguieron la histórica clasificación a cuartos del Mundial se reunieron con el entonces director de selecciones de la APF en su casa.

Esta semana, numerosos integrantes del histórico plantel del Mundial de Sudáfrica 2010, el cual logró la clasificación de la Albirroja a cuartos de final, siendo hasta ahora lo más lejos que llegó Paraguay en una Copa del Mundo, se reunieron con el ex presidente de la República, Horacio Cartes, en su residencia, recordando que este fue un artífice importante del gran logro de la Selección en aquella ocasión.

Cabe recordar que antes de comenzar formalmente su carrera política, a comienzos de la década pasada, Horacio Cartes se desempeñó como director de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol durante el periodo de las Eliminatorias y el Mundial del año 2010, siendo entre otras cosas, el responsable de la contratación del “Tata” Martino como DT.

En las fotos que se compartieron en las redes sociales junto a HC aparecen figuras como Darío Verón, Aureliano Torres, Carlos Bonet, Justo Villar, Salvador Cabañas, Nelson Haedo, Roque Santa Cruz y otros.

Paraguay había marcado historia en la cita de Sudáfrica 2010. Esa clasificación había sido la cuarta al hilo de la Selección Guaraní, que en esa cita llegó a jugar un quinto partido por primera vez en la historia.