Tekoporã Mbarete beneficia a casi 196.000 familias en todo el país Más de 538.000 personas reciben apoyo del programa Tekoporã Mbarete, que actualmente llega a 195.680 familias de distintos puntos del Paraguay.

Más de 538.000 personas reciben apoyo del programa Tekoporã Mbarete, que actualmente llega a 195.680 familias de distintos puntos del Paraguay.

El programa está dirigido principalmente a familias en situación vulnerable y también alcanza al 100% de las comunidades indígenas que cumplen con los requisitos, llegando a los 19 pueblos originarios del país, tanto en zonas rurales como urbanas.

Solo en agosto, unas 195.680 familias recibieron la ayuda económica. Uno de los puntos destacados es el apoyo a las mujeres. El 82% de los hogares beneficiarios está encabezado por mujeres, por lo que más de 150.000 mujeres reciben y manejan directamente el dinero destinado a sus familias.

Además, más de 310.000 niños, niñas y adolescentes forman parte del programa. Para recibir la ayuda, las familias deben cumplir ciertos requisitos, como enviar a los chicos a la escuela, llevarlos a controles médicos y mantener sus vacunas al día.El Gobierno también informó que desde agosto de 2023 el monto de la ayuda aumentó un 25% y que actualmente el 100% de los beneficiarios está bancarizado, facilitando el cobro de las transferencias.