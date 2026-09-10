[VIDEO] “¿Un recuerdo que vivimos o una vida que nunca tuvimos?” En los últimos días las pantallas de los teléfonos se tiñeron de colores ochentosos, cada vez que loperro entraban a redes, se encontraban con los co…

En los últimos días las pantallas de los teléfonos se tiñeron de colores ochentosos, cada vez que loperro entraban a redes, se encontraban con los contactos que se sumaron a la tendencia de saber cómo eran en la década de los 80.

“En definitiva, el fenómeno mezcla nostalgia, entretenimiento y tecnología”, dijo Maricel Thomen de La Tribu.

La pregunta del millón que tiró la comunicadora fue, “¿estamos utilizando la inteligencia artificial para recordar una historia que vivimos o inventarnos una vida que nunca tuvimos?”. ¡Ndi bárbaro lo que tiró!

Lo cierto es que el rollo está metido en esta tendencia que pintó todo de fucsia, lila, naranja para mostrar la moda de hace 40 años atrás.

Mientras tanto, otros que sí vivieron esa época dorada de la música, la moda y otras yerbas, aprovecharon para publicar recuerdos reales de cómo se vestían y lo que hacían en aquel entonces.

Maricel se refirió al trend de los 80 que utiliza inteligencia artificial para transformar una foto actual y recrear a la persona con la estética característica de aquella época. “Grandes peinados, rulos y volumen, hombreras, jeans de colores fuertes, maquillaje ochentero, luces de neón y hasta escenarios de discoteca o estudios fotográficos”, describió.

Los que se sumaron al jueguito compartieron la escena en sus redes sociales y estos a su vez contagiaron a sus contactos el interés de hacer exactamente lo mismo. Los tatuajes, las cadenas, las camperas de cuero y los lentes aviadores estuvieron presentes en las imágenes que transformó la gente a través de la inteligencia artificial.