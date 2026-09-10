[VIDEO] Atendé la respuesta de Alder Alcides cuando le preguntaron si era hetero El cantante fue entrevistado por un creador de contenidos en la Expo Concepción.

Un creador de contenidos de la ciudad de Concepción estuvo presente en la Expo Concepción y compartió en sus redes sociales un video bastante simpático cuando se encontró con el cantante Alder Alcides y le hizo una pregunta bastante capciosa ha ha’é no entendei por lo visto.

“¡Por diez millones de guaraníes! ¿Te convertirías en heterosexual?”, le gatilló así de sorpresaite voi al artista de Macaraná, Paraguay.

“¡Ni nunca! ¡Jamás!” Fue la respuesta contundente de Alder Alcides ante semejante pregunta.

Loperro se destornillaron en las redes ante la respuesta inesperada del interprete.

“Positivo Base 3”, “lo sospeché desde un principio”, “si yo era decía que sí y me ganaba los 10 millones”, escribieron loperro ante la negativa de Alder Alcides.