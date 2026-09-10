[VIDEO] La Novia del Mundial desafió y la madrina del Club Guaraní aceptó Larissa Riquelme se fue con todo hacia Marisol Olmedo, el pedido específico es que, “yo quiero desafiarle a la madrina de Guaraní a ver si me acepta …

Larissa Riquelme se fue con todo hacia Marisol Olmedo, el pedido específico es que, “yo quiero desafiarle a la madrina de Guaraní a ver si me acepta y me enseña a ver como hacer el aura”, dijo Lari en el programa televisivo Gol de Medianoche, después de haber contado que una fanática del Club Nacional le rechazó una nota aparentemente.

En charla con Crónica, Marisol Olmedo ya respondió a la morenaza de “Gol de Medianoche”. Claro que si, de una le enseño como se hace”, tiró la cuerona que hincha por los colores del Indio. El consejo fue claro, en la previa le recomendó usar blusas bien escotada, todo lo demás ya depende de sus mellis y el interés por aprender el arte, “pero no es tan fácil por que puede salir, tenemos que dominarle”, recomendó la maina del aborigen.

Lo cierto es que fue Marcelo Burgos el que le motivó a enfrentar a las madrid de los clubes, “yo creo que esto Lari es una oportunidad de salir a buscar a las madrinas de los clubes, tiró el presentador de televisión para encender la chispa. Al toque le saltó la Novia del Mundial y le dijo que está lista para el desafío y primero iría por la cuerona del aborigen Marisol Olmedo.