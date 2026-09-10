[VIDEO] ¡Ma’ena! Adoptaron a “Samy tres patitas” Desde el Refugio Los Pikilines están muy felices porque uno de sus firu favoritos tiene nueva familia.

Desde el Refugio Los Pikilines están muy felices porque uno de sus firu favoritos tiene nueva familia.

“Samy tres patitas” fue rescatada hace seis meses con una de sus patitas destrozada. Tuvo que ser amputada y de ahí el nombre que hoy lleva. Pero ella lo que nunca perdió fue su sonrisa y las esperanzas de tener una nueva familia que la cuide de verdad.

“Gracias señor Néstor Medina y familia por adoptar con el corazón” fue el mensaje que brindaron desde el refugio, donde cuidaron a Samy para que tenga una nueva oportunidad.