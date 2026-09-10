[VÍDEO] Miralo a Tim Payne hablando en español El neozelandés del Olimpia se encuentra a full con sus clases de español y mostró su progreso en redes sociales.

Olimpia ganó con un Tim Payne que una vez más demostró su calidad técnica.

El jugador neozelandés del Decano, Tim Payne, se encuentra tomando clases virtuales de español desde que llegó a Paraguay, y a través de su cuenta de instagram hizo público su progreso con un vídeo.

Dejando en claro que su instructor le tiene bastante paciencia, el vídeo viene acompañado de un mensaje que dice “mi profesor va a necesitar vacaciones luego de esto”, con el jugador intentando decir palabras como “me levanto” y “mañana”, llegando a confundir incluso una de las palabras con “elefante”.

Para sus seguidores dejó también una pequeña pregunta que dice: “creo que estoy progresando. ¿Ustedes qué creen?”