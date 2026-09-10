[VIDEO] Ñande Miss Universo Py 2025 fue premiada en Nueva York Yani Gómez recibió un reconocimiento por su proyecto social en el marco del Premio Beyond the Crown.

La Miss Universo Paraguay 2025 Yani Gómez no para de cosechar éxitos en su carrera como modelo profesional avei.

Yani estuvo en el New York Fashions Awards, el evento más importante en el mundo de la moda, donde recibió el Premio Beyond the Crow en reconocimiento a su proyecto social y a la labor viene realizando en nuestro país.

“Me siento profundamente honrada y agradecida de haber recibido el Premio Beyond the Crown en los New York Fashion Awards, durante la Semana de la Moda de Nueva York, este premio tiene un significado muy especial para mí porque reconoce una de las partes más importantes de mi vida: mi compromiso con crear oportunidades y usar cada plataforma que se me da para tener un impacto positivo en la vida de los demás”, escribió la reina de belleza en sus redes sociales.

Luego comentó que ese reconocimiento lo recibió en nombre de todas las personas que forman parte de su proyecto social, “y de cada comunidad que me ha permitido aprender de su realidad, crecer junto a ellos, y trabajar juntos hacia un cambio significativo”.

“Representar a mi país en la Semana de la Moda de Nueva York ya es un honor inmenso, pero hacerlo a través de un premio que reconoce mi trabajo social hace que este momento sea aún más significativo aún”, expresó la bellura en Instagram.

Y finalmente dio un agradecimiento a una persona muy especial ndaje, “un agradecimiento especial a Marie Llanos por tener en cuenta a Paraguay, por reconocer mi trabajo y por invitarme a ser parte de esta maravillosa velada en Nueva York”.