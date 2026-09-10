[VIDEO] “Pipino” Cuevas habló de su desempeño en la “canchita” El ídolo de la Albirroja estuvo invitado en un programa de stream donde habló sobre su desempeño en la “canchita”.

El expelotero de la Albirroja, Nelson “Pipino” Cuevas, estuvo invitado en el programa de stream “Noche de Furia” de GEN, donde compartió una velada divertida y distendida con los panelistas.

Fue Sharon García quien le preguntó a “Pipino” qué tal era en “la canchita”, y que se ponga una calificación del 1 al 10 ndaje.

“¿Del 1 a 10? la verdad que responda Alicia, no, realmente yo soy bastante juguetón. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan la máquina de coser de la abuela antes? Tipo así, el ‘Pipino’ Cuevas alias ‘máquina de coser’, primero la abuela empieza a pisar y luego ta...ta...ta…”, tiró el exfutbolista entre risas.

Luego le preguntaron que es lo más cochino que le gusta o gustaría que le hagan, si hay alguna cosa que le hacen o no se anima a pedir.

“¡Olvidate! Yo le voy al Necaxa, no, no y no, nada, yo soy tradicional hermano, nada de eso, yo quiero morir invicto. Agarrá y después te corre electricidad o que, nada de eso, me encanta lo que estoy haciendo”, gatilló bien convencido voi.