[VIDEO] Purearon en plataformas el videoclip de sus canciones La cantante Cielito Fernández, “La Bisnieta del Folklore”, y su mena Joao José lanzaron el videoclip de las polcas paraguayas “Pajaro Campana” y “Páj…

La cantante Cielito Fernández, “La Bisnieta del Folklore”, y su mena Joao José lanzaron el videoclip de las polcas paraguayas “Pajaro Campana” y “Pájaro Choguy”, que habían incluido en su nueva producción disquera. La selección musical está en las plataformas digitales. En charla con Crónica la artista que vive en yanquilandia dijo, “es una selección, están unidas ambas canciones en un solo clip. Es nuestra versión con los arreglos de Joao José. Nosotros lanzamos nuestra versión desde Atlanta”.

Lo purete es que el cantante es yanqui ra´e, peo muy apasionado del folclore paraguayo. “Joao es estadounidense y canta estas polcas que su papá le enseñó de pequeño”, contó una intimidad y destacó las habilidades de su dupla para transformar las canciones de Paraguay.

La bisnieta del folclore he´i que las canciones son muy conocidas, icónicas y representativas de nuestro folclore, “nosotros quisimos hacer nuestra versión con los arreglos de y en un dúo nos preparamos para este disco, que es de folclore latinoamericano”, contó cómo fue que incluyeron el material.

Por último, la cantante paraguaya destacó, “es increíble el destino, porque estás son canciones que Joao aprendió de pequeño con su papá. ¿Cómo iba a saber que iba a estar tan ligado a su futuro?“, tiró.