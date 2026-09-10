[VIDEO] Trabaja de manicurista y su papá con cáncer le fabricó para su esmaltero: “Me emocioné” Debido a su enfermedad ya no puede trabajar pero el amor de padre pudo pudo más.

El amor de un padre no conoce de límites, de dolores ni de enfermedades cuando se trata de ver una sonrisa en el rostro de su retoño. Esta es la conmovedora historia de don Arnulfo Correa, de 62 años, un guapo karai del distrito de Santa Elena, Cordillera, que le dio una lección de vida a todo el país.

Su hija, Patricia Correa (25), trabaja duro todos los días para sacar adelante a su familia como empleada doméstica de mañana y manicurista en sus tiempos libres. La misma conversó con Crónica y contó que “un día, charlando con mi mamá en la mesa, le dije que necesitaba un estante para acomodar mis esmaltes para que mi hijo no alcance ya que lo tenía en mi tocador. Y mi papá estaba un poco alejado pero escuchó todo había sido”.

Agregó que “yo no le pedí nada y él con todo el corazón del mundo me preparó para mi esmaltero y en silencio. Había conseguido las maderas de un amigo suyo y me lo preparó. Me emocioné muchísimo, no me lo esperaba”, dijo la joven que recibió el hermoso regalo hecho a mano por su papá.

Patricia Correa, quien recibió el esmaltero.

Diagnóstico y devolución

Por otro lado, mencionó que “él fue contratista toda su vida, pero hace 2 años que ya no trabaja porque le diagnosticaron cáncer dental y ya no puede hacer ningún esfuerzo físico. Está constantemente medicado para que pueda aguantar el dolor”.

La chocha hija sostuvo que “yo le quise dar plata y le iba a meter directo en el bolsillo para que no me lo negara para ayudarle con sus medicamentos para el dolor, pero él se negó todo el tiempo. Me dijo que solo quería regalarme una alegría y cuando me entregó el esmaltero me dijo con mucha humildad que solo le faltaba la pintura”.

Familia numerosa

Patricia es la última de 5 hermanos en la familia, y junto a otra hermana son los únicos que todavía continúan en la casa. Como el papá ya no trabaja y la mamá es ama de casa ella tiene este negocio de manicura para ayudar a su familia y además trabaja como empleada doméstica en una casa particular por las mañanas. Los demás hermanos ya formaron sus propias familias y ya no están.