[VIDEO] ¿Ya sabes quien aparece en el nuevo billete de G. 100.000? El noticiero del mediodía de El Trece tuvo su momento simpático cuando la panelista Dora Ceria anunció al presentador Carlos Martini que es la nueva …

El noticiero del mediodía de El Trece tuvo su momento simpático cuando la panelista Dora Ceria anunció al presentador Carlos Martini que es la nueva imagen del billete de G. 100.000. Pea he´ise hina que loperro ya no dirán, “prestame un San Roque”, sino que “pasa pues un Martini”, para referirse a esa suma de dinero.

Esta situación se dio en el momento previo en que la periodista iba a informar al rollo sobre el posible cambio en el diseño de los billetes que prepara el Banco Central del Paraguay. Lo cierto es que el rollo utilizó la inteligencia artificial para ver cómo serían sus rostros en el guaraní.

“Don Carlos apareció usted en los billetes de mayor nomenclatura”, le tiró Dora Ceria a Martini, y mostraron las imágenes. Efectivamente, Carlos Martínez estaba en lugar de San Roque. El rollo estalló de risa en los estudios.