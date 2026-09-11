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A falta de confirmación, se confirma que Alfaro seguirá cazando utopías en la albirró

Luego de los dimes y diretes, que se va, que se queda, que pidió más plata... al parecer ya hay un acuerdo entre el DT Gustavo Alfaro y la Asociación…

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Gustavo Alfaro seguirá cazando utopías con la albirró

Luego de los dimes y diretes, que se va, que se queda, que pidió más plata... al parecer ya hay un acuerdo entre el DT Gustavo Alfaro y la Asociación Paraguaya de Fútbol para que continúe al frente de nuestra selección.

Solo faltaría la firmita para que el profe, quien llegaría el lunes al país, retomaría los trabajos con los muchachos, en especial para los amistosos que se vienen.

La albirró enfrentará a Bolivia el 27 de septiembre y el 2 de octubre a la sele de Colombiaa,bos chutes en yanquilandia.

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