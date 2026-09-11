Abogado de Hugo Javier niega que el exgobernador le haya apretado la mano El abogado Guillermo Gayoso, cercano al exgobernador de Central Hugo Javier González, confirmó que el paciente habría reaccionado durante la atención…

El abogado Guillermo Gayoso, cercano al exgobernador de Central Hugo Javier González, confirmó que el paciente habría reaccionado durante la atención de una enfermera en terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá.Según relató, la profesional ingresó para realizarle una limpieza en la boca y, en ese momento, Hugo Javier abrió los ojos y mordió la cánula que tiene colocada. La enfermera le pidió que no la mordiera y, de acuerdo con el abogado, el exgobernador dejó de hacerlo tras escuchar la indicación.

Gayoso aclaró además que no es cierto que Hugo Javier le haya apretado la mano al despertar, como había trascendido anteriormente. “Es una alegría tremenda”, expresó el abogado, quien señaló que permanece pendiente de la evolución del exgobernador y atribuyó estas señales positivas a las oraciones y muestras de apoyo de numerosas personas.

Sobre la investigación del caso, Gayoso indicó que “Se está avanzando fuertemente en todo lo que significa la investigación. El Ministerio Público, la Fiscalía General, puso una coadyuvante también, que es la Dra. Sonia Sanguinés, una excelente profesional, al igual que el Dr. Chamorro, y están haciendo infinitas diligencias en aras de llegar a la verdad. Si bien es cierto no podemos tener en cuatro días la certeza absoluta de lo que aconteció, existen ya elementos que se están evaluando, que obviamente el Ministerio Público y tanto mi persona nos reservamos un poquitito para que el titular de la investigación pueda continuar correctamente como lo está haciendo para llegar a la verdad”, expresó en el programa de Mina en La Tribu por la 650 AM.

El abogado remarcó que, a pocos días de ocurrido el hecho, todavía no existe certeza absoluta sobre lo sucedido y que el objetivo es avanzar hasta esclarecer la verdad.