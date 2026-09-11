Cantante español habló de su romance con la paraguaya Recuperado de los problemas respiratrios que ha sufrido en los últimos meses a causa de una neumonía aguda que contrajo el pasado mayo y que le oblig…

Recuperado de los problemas respiratrios que ha sufrido en los últimos meses a causa de una neumonía aguda que contrajo el pasado mayo y que le obligó a cancelar su gira de conciertos, Bertín Osborne reapareció en un programa de TYV española y aclaró de muchas cosas. Entre ellas, del romance que tuvo con Gabriela Guillén, la paraguaya con quien tuvo un hijo y a quien al principio negó.

“Yo no recuerdo haberle dicho que era el amor de mi vida porque sino seguiríamos juntos” dijo el cantante respondiendo a lo que Gaby confirmó que era así como él la nombraba. “Tuvimos una relación estupenda pero se paró y se acabó”.

“El niño es muy cariñoso, muy gracioso, un amor” dijo sobre el hijo que tienen juntos. “Le veo mucho y estoy organizando una reunión con mis hijas en los próximos días” ha revelado, dejando entrever que pronto se producirá el primer encuentro entre el hijo que tiene en común con la paraguaya, David (2) y sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne.