De a dos llegaron las bendiciones: 10 bebés nacieron en cinco partos Un hecho poco común sorprendió a los médicos del Hospital General de San Pedro de Ycuamandyyú. Durante el mes de agosto, cinco mamás dieron a luz a g…

Un hecho poco común sorprendió a los médicos del Hospital General de San Pedro de Ycuamandyyú. Durante el mes de agosto, cinco mamás dieron a luz a gemelos, es decir, 10 bebés nacieron en apenas cinco partos. En total fueron seis nenas y cuatro varoncitos, y lo más lindo de esta historia es que todos nacieron sanitos.

Las mamás son de distintas localidades del departamento de San Pedro, muchas de ellas de escasos recursos. Incluso, una de las familias pertenece a una comunidad indígena.“Es raro que en un mismo mes tengamos esa cantidad. Suele haber, pero es raro; son casos esporádicos.

De repente, un nacimiento gemelar aparece así, uno cada año, pero que sean cinco en un mismo mes es muy raro. Yo culparía al azar directamente”, dijo a Crónica el Dr. Alberto Olmedo, director médico del Hospital General de San Pedro. “Llevo 16 años trabajando en el sector público y nunca antes había visto algo parecido”, agregó.

Cada nacimiento ocurrió en diferentes días, pero todos dejaron la misma sensación entre los profesionales: sorpresa, emoción y mucha felicidad por recibir a estos pequeños que llegaron de a dos.

“La verdad llama mucho la atención porque nuestros pacientes aquí, en el interior, son de muy escasos recursos, así que pensar en una inseminación artificial es imposible; estaría fuera del alcance de la gente.

Nosotros recibimos muchos pacientes de diferentes localidades aledañas. Muchas veces vienen de Yby Yaú, otras veces vienen de Concepción, Amambay y, propiamente, del departamento mismo, así como de localidades como Tacuatí y San Vicente Pancholo, lugares bastante alejados. Y sí, también mucha gente de las colonias indígenas”.

“Algunas fueron primerizas, nulíparas, y otras ya tuvieron hijos anteriores. Todas estaban contentas, aunque reconocieron que era un poco complicado tener dos bebés de una vez”, dijo.

Una coincidencia poco habitual que convirtió agosto en un mes muy especial para estas cinco familias y también para los profesionales de la salud que acompañaron cada nacimiento.