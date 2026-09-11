De mochilera a dueña de un imperio de leche de cabra Inició hace 7 años en el ex Campo 9 y ya cuenta con 3 locales.

Las mejores historias de superación nacen desde abajo, y la de este ejemplar emprendimiento paraguayo es para aplaudir de pie. “Inicié mi negocio con una mochila cargada de sueños”, recordó a Crónica la guapa emprendedora Dellas Balbuena (30), quien pasó de no tener ni para una moto a liderar una próspero negocio de leche de cabra.

Se trata de “Lácteos Caprinos La Bonita”, un proyecto nacido en Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, Caaguazú, que hoy la rompe con la producción y venta de derivados caprinos. Aunque de jovencita odiaba a estos animales, una “conexión mágica” a los 13 años la enamoró por completo de las cabritas y le cambió la vida para siempre.

En el 2019, ahogada por una feroz crisis económica y siendo madre soltera de dos peques, aceptó venderle medio litro de leche a un abuelito enfermo. Aquel anciano de 80 años le pagó 15.000 guaracas y, sin saberlo, encendió la mecha de una idea fantástica que no paró de crecer hasta la fecha.

“Comencé con 12 cabras y una mochila al hombro, recorriendo. Me levantaba a las 04:00 de la madrugada y llegaba para las 07:00 a Ciudad del Este para vender mis productos”, sostuvo. A seis años de aquella odisea, la empresa cuenta hoy con 60 animales, da laburo a más de doce familias y habilitó tres locales fijos en el país. Sus sucursales brillan en J. Eulogio Estigarribia, San Lorenzo, Reducto —cerquita del Hospital Acosta Ñu, y Presidente Franco, abasteciendo a miles de clientes.

Con su vestuario de "La Bonita".

La creatividad no tiene techo

Además de la leche de cabra “también ofrecemos 25 variedades de la leche de cabra, distribuidas en queso, queso crema, manteca, dulce de leche, helados, dulces, torta, galletitas, leche saborizada, yogures con stevia, yogur griego, helado, entre otros. Muchos niños sin apetito y pacientes de hospitales se recuperan consumiendo nuestros productos, eso no tiene precio”, comentó con emoción la emprendedora.

Uno de los productos estrella es el apetecido kefir a 25.000 guaracas el litro, un yogurt milagroso muy buscado para sanar y levantar la flora intestinal. “Se vende muchísimo, sobre todo las personas que sufren de estreñimiento, les ayuda muchísimo”.

Dellas trayendo la comida para sus cabritas, el heno.

El personaje de “La Bonita”

Para vestir la camiseta del negocio, creó al personaje “La Bonita”, luciendo siempre un elegante vestido con botas y su infaltable sombrero piri. Apoyada en la fe en Dios y luchando por su título en Tecnología Alimentaria, ya proyecta la habilitación de una moderna planta industrial para el 2027.

“Nos estamos proyectando a tener nuestra propia planta industrial y así mejorar la producción de nuestros productos. Estamos muy emocionados por ello y lo estamos proyectando para el año que viene”, contó Dellas con mucho optimismo.

La emprendedora manifestó por último que “las mujeres paraguayas podemos ser guapas, y no dejar de ser mujeres. Podemos ser independientes y con el corazón en la mano podemos llegar a nuestras metas y que nada es imposible para nosotras”.