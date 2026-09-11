La Yota contó cuál es el santo remedio que usaba su mami para los males La periodista Yolanda Park compartió en sus redes sociales una fotito de los días que estuvo con varicela y contó el secreto de su mami para curarle.

La comunicadora recibió la reacción del público y muchos fueron empáticos.

“Cuando nuestras madres creían que el Mercurio Cromo curaba todo”, escribió Yolanda en su perfil de Instagram con unas fotos donde se la veía con las manchitas de la varicela, pero lo gracioso es su relato de cómo trató su mami esa enfermedad. “Mi mamá me puso en cada brote de mi varicela”, he´i la comunicadora.

“¿Y para que piko me hizo la foto? ¿Tu mamá hacía lo mismo?”, tiró. Según su relato en ese entonces ella tenía 11 añitos.

Al toque saltaron las risas y los troces, loperro no pueden creer que Park compartió las fotos inéditas con “granitos”, por todo el cuerpo. También surgieron las historias, una de las seguidoras contó que tuvo piojo en su niñez y que su mami decidió tratar la situación con una mezcla de kerosene. ¡Ndi barbaro!

La Yota compartió una breve historia de su niñez con el rollo.