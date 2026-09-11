¡Se prende todo! Hoy se encontrarán el puntero vs. el escolta en PJC Para abrir la fecha 10 del Clausura 2026, 2 de Mayo recibe la visita de Libertad con pronóstico de partidazo.

El “Gallo Norteño” quiere seguir en lo más alto, pero el Guma va con todo por la punta.

Pronóstico de partidazo en el Norte. En el arranque de la décima fecha, en Pedro Juan Caballero, el sorprendente 2 de Mayo, único puntero e invicto del Torneo Clausura 2026, recibe hoy la visita de Libertad, su inmediato seguidor y escolta, en una tarde-noche que promete emociones.

Desde las 18:30 h, en el estadio “Río Parapití”, el puntero versus el escolta definirán quién se queda en lo más alto de la tabla de posiciones.

En campamento del “Gallo Norteño” el único objetivo es seguir haciendo de su casa una fortaleza. Ya cayó Cerro Porteño, ya cayó Olimpia, y ahora en la mira está Libertad, para seguir consolidándose en la punta del torneo y mantener la racha positiva.

La dupla Gavilán-Ledesma no confirmó equipo, pero la buena noticia es que pueden contar ya con Matías Moya, que cumplió con su suspensión.

Pero, el Guma de Haedo viajó con la punta en la mira. Libertad viene de golear a Rubio Ñu la fecha pasada, se recuperó del golpe anterior y solo piensa en un triunfo que le permita sacarle el invicto al 2 de Mayo y llegar a lo más alto de la tabla.

AMELIANO Y SAN LORENZO ABREN LA 10

En el estadio “Arsenio Erico”, desde las 16:00 h, Sportivo Ameliano hará de local ante San Lorenzo para levantar el telón de la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de la “V azulada” se reencontró la fecha pasada con el triunfo venciendo a Luqueño y quiere mantenerse así para seguir escalando en la tabla. Por su parte, el Rayadito, que todavía no sabe lo que es ganar en este campeonato y ya está dando manotazos de ahogado, irá en busca de una victoria que le permita seguir respirando en Primera División aunque sea unos tiempito más.