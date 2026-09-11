Este finde, Joshua puede convertirse en el rey de la Fórmula 2 Joshua Dürksen podría convertirse este fin de semana en el máximo ganador en solitario de la Fórmula 2.

Joshua Dürksen podría convertirse en el piloto más ganador de la Fórmula 2 este fin de semana.

Este fin de semana, el piloto paraguayo Joshua Dürksen competirá en Madrid, España, y de volver a triunfar, como ocurrió hace algunos días en Monza, Italia, podría pasar definitivamente a la historia convirtiéndose en el máximo ganador individual de la Fórmula 2, llevando su nombre y el del automovilismo paraguayo a otro nivel.

De hecho, el doblete de victorias de hace algunos días en Monza, hizo que alcanzara las ocho necesarias para trepar hasta la cima de la tabla histórica, compartiendo actualmente ese lugar con Nyck de Vries, Artem Markelov, Felipe Drugovich y Richard Verschoor, todos con la misma cantidad de triunfos.

La Fórmula 2 organizará este fin de semana su nuevo circuito Madring de Madrid, con Joshua teniendo dos oportunidades para conquistar la novena victoria de su trayectoria y quedarse con el récord absoluto. La actividad comenzará hoy viernes con la clasificación, mientras que mañana se disputará la carrera sprint y el domingo la carrera principal.