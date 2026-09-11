“Estoy en una etapa de elegir más la felicidad” Hoy está de cumpleaños Gloria Vera, quien contó que todos los días descubre una nueva aventura.

Gloria Vera cumplió añitos pero en la previa se pegó un viajecito con las amigas.

La comunicadora Gloria Vera hoy cumple “los nuevos 24”, según dijo entre risas en charla con Crónica. “Me siento agradecida y con una mirada diferente, valorando mucho más mi paz, mi familia, mis propios sueños. Estoy en una etapa de elegir más la felicidad y menos el qué dirán”, describió cómo vive su presente en una faceta muy diferente.

A sus 42 años no se arrepiente de absolutamente nada, “todo lo que viví me trajo hasta acá, quizás hubiera querido poner límites a ciertas cosas, pero toda esas experiencias forman parte de la mujer que soy hoy”, confesó.

Lejos de querer borrar parte de su historia, sin dudas elige repetir algunas situaciones. “Repetiría muchas cosas, prácticamente todo lo que viví, la familia que formé, las risas con mis hijos, los encuentros familiares y cada vez que tuve el coraje de ir detrás de un sueño”, confesó la cuerona quien pidió como deseo de cumpleaños, “que nunca me falte salud, amor, trabajo”.

Una cosa sí tiene bien clara, quiere hablar con su “yo” de hace 20 años para decirle, ‘nena, confiá un poquito más en vos y no te preocupes tanto’”.

Lo más divertido de esta etapa es, “descubrir que todavía puedo sorprenderme de mí misma. Animarme a nuevos desafíos, trabajar en televisión y radio, compartir momentos con mi familia, mis amigas, viajar y permitirme disfrutar más”, dijo.

Su mensaje para el rollo es que hay que quererse más, cuidarse y no juzgarse con dureza. “Hay situaciones que no podemos controlar todo lo que nos pasa, a veces la vida te obliga a procesar una realidad completamente nueva”, contó que ese es el aprendizaje más hermoso que le deja todos los años vividos.

Pero sin dudas, el poder levantarse cada día y tener una nueva oportunidad, “poder disfrutar de esas pequeñas cosas que muchas veces parecen simples, que terminan siendo las más importantes”, es lo más mbarete de vivir para Gloria Vera. ¡Feliz cumple, reina!