Fatal accidente en Bella Vista Norte Un terrible accidente ocurrió en la madrugada de este viernes sobre la ruta que une Sargento José Félix López y Bella Vista Norte, en Concepción. Un …

Un terrible accidente ocurrió en la madrugada de este viernes sobre la ruta que une Sargento José Félix López y Bella Vista Norte, en Concepción. Un hombre de 46 años, iba al mando de una camioneta Mazda cuando chocó violentamente contra la parte trasera de un tractocamión Scania que estaba parado en la ruta por un supuesto desperfecto mecánico.

El impacto fue tan fuerte que el conductor quedó atrapado dentro de la camioneta y murió en el lugar. El accidente ocurrió a unos 10 km de Sargento José Félix López.La Policía y Criminalística intervinieron en el lugar. Ambos vehículos fueron incautados mientras se investiga cómo ocurrió el fatal choque.