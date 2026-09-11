Flamengo y su primer paso hacia Semifinales de la Copa El campeón defensor de la Libertadores derrotó en la ida de los cuartos de final a Independiente del Valle y consiguió una ventaja cómoda para pasar a la siguiente fase.

Flamengo derrotó a Independiente del Valle de visitante en la ida de los cuartos de la Libertadores.

En el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores disputado en Quito entre Independiente del Valle y Flamengo, este último siendo el campeón defensor del torneo, el equipo brasileño derrotó al combinado ecuatoriano por 0-2 consiguiendo una cómoda ventaja para la revancha que será en Río de Janeiro.

Los goles de los cariocas fueron convertidos por Bruno Henrique en el minuto 61 y Léo Pereira en el 75, mientras que Independiente, aparte del mal resultado sufrido siendo local, también perdió a su delantero, el compatriota Carlos González, quien no jugará la revancha por una lesión.

Cabe señalar que la única ocasión clara de gol del primer tiempo para el equipo ecuatoriano fue precisamente del paraguayo González, quien recibió el balón dentro del área y remató de media vuelta y a media altura, pero el disparo se estrelló en el vertical izquierdo.