Hugo Javier fue sometido con éxito a una traqueotomía El “número 2″ evoluciona favorablemente día a día.

Hugo Javier da pequeñas señales de vida y avanza paso a paso en su dura batalla dentro de la Terapia Intensiva. Médicos del Hospital Nacional de Itauguá confirmaron que el exgobernador está estable, reacciona a los estímulos y la meningitis sigue bien controlada.

Para ayudarlo a respirar mejor y desconectarlo del respirador artificial, los médicos le realizaron una traqueotomía con total éxito. El hombre ya aguantó unos 40 minutos respirando por cuenta propia, demostrando una fuerza tremenda para salir del pozo.

Aunque el daño neurológico hará que su recuperación sea lenta y de pronóstico reservado, los últimos estudios descartan que la lesión haya empeorado. Los doctores aseguran que entró en una etapa de meseta, pero la fe sigue intacta mientras la salud del ex animador evoluciona favorablemente.