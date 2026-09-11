Inicia restauración de la Catedral San Blas en CDE Este viernes arrancaron oficialmente las obras de restauración y renovación de la Catedral San Blas de Ciudad del Este, uno de los lugares más querid…

Este viernes arrancaron oficialmente las obras de restauración y renovación de la Catedral San Blas de Ciudad del Este, uno de los lugares más queridos y representativos de la ciudad.

El templo había quedado con importantes daños tras el incendio ocurrido el pasado 9 de febrero. Ahora, con el respaldo de ITAIPU y mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se inicia la recuperación integral del histórico edificio.

Primero se trabajará en las estructuras, vigas y techo, además de renovar y mejorar varios sectores del templo. También se instalarán sistemas modernos contra incendios, generador eléctrico y sonido para toda la explanada. La meta es que las obras estén listas para el 3 de febrero de 2027, para que la Catedral vuelva a recibir a la feligresía.