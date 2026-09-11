Inspeccionaron las obras del futuro nuevo estadio de Olimpia El presidente de la Conmebol realizó un recorrido inspeccionando los trabajos del nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb, el cual será la sede de un partido del próximo Mundial.

Este jueves por la tarde, autoridades de la Conmebol, particularmente su presidente, Alejandro Domínguez, junto a dirigentes del Club Olimpia, recorrieron las obras del nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb, el cual se supone albergará uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030.

“Tarde de visita e informe de avances del estadio Mundialista. Las bases están sentadas y sigue su curso según el cronograma establecido”, dice la publicación en las cuentas oficiales en redes sociales del Olimpia, acompañando algunas imágenes del acto de inspección.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó su alegría por el avance del proyecto y reiteró que la monumental obra marcará la historia del fútbol. El nuevo estadio de Olimpia contaría con capacidad para 46.000 espectadores y tendrá todas las comodidades exigidas por FIFA.

La obra costará cerca de USD 80.000.000 y se tiene como fecha estimada de culminación el 25 de julio del 2029.