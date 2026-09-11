Joshua saldrá 17° en las carreras del circuito de Madrid El piloto paraguayo sufrió cuatro banderas rojas durante la qualy de este viernes y partirá bastante atrás mañana y el domingo.

Este viernes se realizó la qualy del Gran Premio de España en el trazado semiurbano de Madrid y el paraguayo Joshua Dürksen, de Invicta Racing, terminó firmando la decimoséptima posición (P17) durante la mencionada tanda de clasificación, un resultado que tuvo que ver sobre todo con las constantes interrupciones del cronómetro.

La sesión clasificatoria tuvo bastantes problemas por la neutralización en cuatro oportunidades debido a la salida de banderas rojas. Las constantes interrupciones por incidentes en pista impidieron que los monoplazas tomaran el ritmo adecuado de temperatura en los neumáticos y complicaron la búsqueda de giros limpios en los momentos decisivos.

Es a raíz de esto que Dürksen quedó posicionado en la novena fila de la parrilla de salida, y será desde ese casillero que deberá afrontar la competencia sprint programada para este sábado, así como también la feature race que se disputará el domingo.

El desafío para el integrante paraguayo de Invicta Racing será remontar lugares en un circuito semiurbano, caracterizado por sus sectores estrechos y escasas zonas de sobrepaso, por lo que la estrategia en boxes resultará determinante para buscar la zona de puntos.