Joven conductora ñandereja tras accidente vai Hizo una maniobra para no chocar contra otro auto y perdió el control de su auto y volcó.

¡Tragedia en la ruta! Una joven conductora perdió la vida tras un violento vuelco registrado en un transitado cruce de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú. La víctima fue identificada como Fabiola Maricel G. D. (27), quien manejaba su rodado cerca de un conocido silo.

Según testigos, la muchacha pegó un volantazo desesperado para no chocar contra un auto que le salió al paso sorpresivamente. En la maniobra, perdió el control total, volcó feo y salió despedida del habitáculo, quedando tendida a 15 metros del asfalto.

Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos ordenaron su traslado urgente en ambulancia rumbo al Hospital de Trauma en Asunción. Lamentablemente, la joven no aguantó el trayecto y su corazón dejó de latir antes de llegar a la capital. La Policía y la Fiscalía investigan las causas del fatal percance en esta zona pelada por el constante movimiento de vehículos pesados.