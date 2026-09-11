La Pantera marca para los Pumas Robert Morales fue protagonista en la victoria de los Pumas de la UNAM en México aportando con su gol en el marcador.

Robert Morales marcó para los Pumas de la UNAM en su victoria ante el León en México.

Los Pumas de la UNAM derrotaron al León por 3-1 en un partido pendiente de una jornada del Torneo Apertura mexicano. El delantero paraguayo Robert Morales, ex Cerro Porteño, tuvo su participación en la victoria de su equipo marcando uno de los goles que le dio la victoria a los universitarios de Ciudad de México.

Aparte del tanto convertido por Morales, también marcaron el jugador ecuatoriano Pedro Vite y el brasileño Juninho, mientras que para el León el único gol lo marcó José Alvarado. Gracias a este resultado, los Pumas alcanzaron 11 puntos en el torneo y subieron a la séptima posición, mientras que León quedó con 10 en el noveno lugar.

Robert Morales fue uno de los delanteros paraguayos más prometedores de esta década, habiendo sido fundamental sobre todo para el Campeonato Clausura ganado por Cerro Porteño en 2021, lo que le valió incluso ser convocado a la Selección Paraguaya para uno de los últimos partidos de las Eliminatorias para Qatar 2022, ya con la Albirroja eliminada.

Su presencia en la Selección, aunque muy corta, es muy recordada ya que en su único partido, ante Ecuador en Ciudad del Este, marcó un gol pero al mismo tiempo sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de la competencia durante casi todo el año 2022. Regresó a las canchas con Cerro Porteño ya de manera regular en 2023 y muy rápido fue transferido a México.

Desde entonces ha tenido rendimientos más o menos regulares, pero se espera aún que alcance su máximo potencial como para, eventualmente, volver a tener una oportunidad en la Selección Paraguaya.