Lady Paraguay festejó su cumple en hogar de niños La Lady Paraguay, Juana Da Rosa, demuestra que el propósito de un certamen de belleza moderno va mucho más allá de lo estético, utilizando su visibil…

La Lady Paraguay, Juana Da Rosa, demuestra que el propósito de un certamen de belleza moderno va mucho más allá de lo estético, utilizando su visibilidad y su título para generar un impacto social real en su comunidad de Villarrica (Guairá).

La semana pasada estuvo de cumple y decidió celebrarlo en el Hogar de Niños San José, de manera a dar visibilidad a las necesidades.

“Utilizó el rol de representante nacional para canalizar la atención pública, empresarial y gubernamental hacia instituciones vulnerables” comentó la Lady quien mediante la merienda decidió involucrarse directamente y colocar coronas a las niñas, quienes fueron reinas con ella ese día.

“Es que para mí la corona es una plataforma de servicio y solidaridad, no un simple adorno de vanidad” dijo la Lady Paraguay, quien representará a nuestro país en el certamen Universe Beauty International, que se realizará en Lima, Perú del 17 al 21 de noviembre.

“No solo voy a representar el diseño y la estética paraguaya, sino también portando una fuerte identidad de responsabilidad social” dijo Juana, quien tiene la esperanza de lograr el apoyo de todos en su cruzada a favor del hogar de niños.

Quienes me conocen de cerca saben que mi rol más importante y el que vivo al 100% todos los días es el de ser madre. Por eso, al cruzar las puertas del Hogar de Niños San José, no vi números ni estadísticas; vi rostros, vi miradas que piden amor y vi a niños que merecen las mismas oportunidades que deseamos para nuestros propios hijos” comentó

Para Juana, la calidez humana no es algo que se improvisa para un certamen, sino lo que nos define cuando las luces se apagan. “Hoy asumo el compromiso de llevar a Paraguay al Universe Beauty International, pero mi mayor orgullo no será portar una banda con el nombre de mi país, sino convertirme en el puente que conecte la necesidad de estos pequeños con el corazón solidario de la gente.

Ser madre me enseñó que el amor se multiplica cuando se comparte, y esa es la belleza que quiero sembrar en el mundo” indicó la Lady Paraguay.