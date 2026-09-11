Le hicieron sentir el cariño del mundo en su cumpleaños La periodista que se hace de fama por hacer reír al rollo con sus chistes hoy cumple un añito mas de vida y sus compañeros le tiraron tremendo homenaje.

“¡Feliz cumpleaños a la reina de los chistes, las ocurrencias y las mañanas con toda la energía!”, escribieron desde la cuenta oficial del programa televisivo “Buenos días América Paraguay”, para saludar por su cumpleaños a la periodista Tainá Lipinski. La comunicadora, muy conocida por los chistecitos que hace reír al rollo posó al lado de su torta, sopló la velita y pidió los deseos correspondientes.

Al ritmo de la música rapailandia Ninguém me ensinou de Lagum, celebró su cumple en su historia de Instagram. Los 23 añitos de Tainá llego con todo y el rollo le hizo sentir el cariño.

Desde el canal destacaron las virtudes de la cronista, “esa persona que siempre tiene una sonrisa, una salida inesperada y el comentario justo para hacernos reír”, dijo.

Los buenos deseos le llenaron de alegría el festejo, “que nunca te falten motivos para sonreír, sueños por cumplir y, por supuesto, muchos chistes para seguir alegrándonos las mañanas. ¡Te queremos, Tainá!”, le escribieron.