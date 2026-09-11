No aguantó Aquiles, el perro de la familia: “Mis hijos quedaron destrozados” Un desalmado le metió un balazo a un cachorro y está prófugo de la justicia.

Lo enterraron a Aquiles, con el corazón destrozado, en el fondo de la casa. (Foto Giovanni Gallagher, dueño del perro)

Una verdadera historia de maldad pura y cobardía tiene de luto a una familia de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, tras la sangrienta muerte del jagua’i “Aquiles”, quien era muy querido por los niños del barrio. El inocente canino de apenas 7 meses era la adoración de la casa y el guardián de dos peques de 11 y 8 añitos.

“Mis hijos son los que más están golpeados porque el perro dormía ahí enfrente de sus pies”, contó su dueño, Giovanni Gallagher, un profesional médico forense de la zona. Aquiles cometió el único “error” de seguirle los pasos a una criatura vecina hasta ingresar un ratito a un terreno ajeno.

En ese momento, el dueño de casa salió con un rifle calibre 22 y le descerrajó un balazo sin compasión alguna. “El perro salió llorando de ahí y se fue directo a casa todo ensangrentado”, relató con el corazón destrozado el atribulado padre.

El doctor le aplicó remedios hemostáticos y antiinflamatorios para frenar la hemorragia, pero la falta de veterinarias complicó todo. Tras resistir un calvario de 20 horas, el noble corazoncito del peludito no aguantó más y se apagó para siempre.

Toda la vecindad acudió al patio de la vivienda para llorar y darle una emotiva sepultura a quien “era uno más de las criaturas, en el fondo de mi casa tengo un patio grande en donde ellos jugaban fútbol, y Aquiles era uno más de los jugadores. Lastimosamente no pudo resistir”.

Aquiles, era "uno más de los perros" del barrio. (Foto Giovanni Gallagher, dueño del perro)

Allanamiento de vivienda

La misma noche del ataque, la Fiscalía intentó allanar la vivienda del sospechoso, pero la doña del sujeto trabó el procedimiento. “La señora se negó a que ingresen y al día siguiente revisaron pero ya no estaba el arma ni tampoco el autor”, explicó el afectado.

El presunto mataperros huyó cobardemente y hoy se encuentra prófugo, con la Policía pisándole los talones por todos lados.

Presunto autor no quiere a animales

Vecinos de la zona aseguraron que el tipo no quiere a los animales y que “solía matar a los monos carayá del cerro”, dijo don Giovanni. Por si fuera poco, en la Fiscalía confirmaron que el prófugo cuenta con un pesado historial por “hurto a un hospital regional”.

Toda la comunidad clama mano dura contra el criminal para que la muerte del querido Aquiles no quede en la impunidad.